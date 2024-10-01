الكرملين: لا نتوقع أن يغير حلف الناتو مسلكه تحت قيادة روته

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الثلاثاء، إن روسيا لا تتوقع أن يغير حلف شمال الأطلسي (ناتو) مساره تحت قيادة أمينه العام الجديد مارك روته ، بعد ساعات فقط من تولي رئيس الوزراء الهولندي السابق منصب الأمين العام للناتو خلفا لينس ستولتنبرج.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بيسكوف قوله، لن يكون هناك شيء جديد أو مهم في سياسة الحلف في عهد روته.

وأعلنت روسيا بشكل متكرر أنها ترى تعرض أمنها للتهديد من قبل الناتو.

كما تقول موسكو إن أحد أسباب شن حربها ضد أوكرانيا هو منع ذلك البلد من الانضمام إلى تحالف الدفاع الغربي.

وأعاد بيسكوف إلى الأذهان أن روته أجرى محادثات متكررة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء الهولندي ، وقال إن كان هناك أمل لدى موسكو في إمكانية إقامة علاقات جيدة وعملية .

وقال بيسكوف "ولكن تبين بعد ذلك بشكل واضح أن هولندا كانت قد تبنت موقفا متعنتا إلى حد ما ، وهو موقف استبعاد كامل للاتصالات مع دولتنا".