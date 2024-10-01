ضبط 11 تاجر مخدرات بكميات كبيرة من الحشيش والهيدرو والهيروين

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 11 عنصرا إجراميا بكميات كبيرة من المخدرات في عدد من المحافظات، خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضي.



وتمكنت الإدارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن، من ضبط 5 عناصر إجرامية بالشيخ زويد في شمال سيناء، وبحوزتهم 25 كيلو حشيش و100 كيلو هيدرو و5 أسلحة بيضاء.

وفي الشرقية ضُبط تشكيل عصابى مكون من 4 عناصر إجرامية بمدينة العاشر من رمضان، وبحوزتهم 12.5 كيلو هيروين، و2 سلاح أبيض.

وفي الإسكندرية ضُبط عنصر إجرامى بمنطقة كرموز، وبحوزته 24 كيلو حشيش، وأقراص مخدرة لعقار "إكستاسى".

وفي ميناء القاهرة الجوى ضبط عنصر إجرامى، يحمل جنسية إحدى الدول، حال إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول، وبحوزته 3300 قرص لعقار "إكستاسى" المخدر، وكمية من مخدرات "الكوكايين، وGHP، وزيت الماريجوانا، الهيدرو"، ومبالغ مالية محلية وأجنبية.

وذكرت الداخلية أنه بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 13 مليون جنيه تقريبا.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.