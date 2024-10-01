ندوات عن بطولات أكتوبر وحفلات موسيقية بمراكز الإبداع ومعرض للكتاب في دمنهور

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، عددًا من الفعاليات خلال الشهر، بالمراكز الإبداعية التابعة له.

وينظم قصر الأمير طاز، ندوة لجنة الشباب المركزية "صالون بيت العائلة المصرية"، بعنوان: "أكتوبر 73 انتصارات في كل المجالات"، تديره الإعلامية ناهد عبد الحميد، ويصاحبه حفل فني، في الثامنة مساء 20 أكتوبر.

وتُقام ندوة توعية، وورشة فنية لطلبة المدارس ضمن الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة، وبالتعاون مع إدارة الخليفة والمقطم، العاشرة من صباح الإثنين من كل أسبوع، وورشة رسم بهذه المناسبة، السبت من كل أسبوع، طوال الشهر.

وأما مركز الإبداع الفني، فينظم صالون السينما، مع المخرج أحمد فؤاد درويش، بعنوان "أكتوبر 973.. الجندي المصري، ما قبل وما بعد وفي حياته اليومية"، مع عرض مقاطع من أفلام وثائقية في السابعة مساء 3 أكتوبر، إضافة إلى صالون "حواديت الدكتورة وحكايات المصريين" بعنوان "انتصارات مصرية"، مع بسام الشماع، وتديره الدكتورة فاتن صلاح سليمان، أستاذ تاريخ العمارة والتراث بكلية الهندسة، في السابعة مساء 31 أكتوبر.

وفي بيـت الغنـاء العربـي بقصـر الأميــر بشتاك، تقدم فرقة (المايسترو) بقيادة المايسترو إيمان الجندي، حفلا فنيا يوم 11 أكتوبر في الثامنة مساءً، وحفل آخر لفرقة "كورال سلام" التابع للمركز القومي لثقافة الطفل، بقيادة المايسترو وائل عوض، في الثامنة مساء 18 أكتوبر.

وينظم مركز إبداع بيت السحيمي، حفلًا لفرقة "صحبة السمسمية" قيادة الفنان أحمد عشري في الثامنة مساء 10 أكتوبر، وندوة بعنوان "بطولات أكتوبر"، تديرها الكاتبة الصحفية منال نور الدين، ويعقبها حفل فرقة النيل للآلات الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، في السابعة مساء 13 أكتوبر.

ويعقد صالون "ذاكرة الوطن" للكاتب الصحفي محمد الشافعي، ويعقبه حفل فرقة "النيل للآلات الشعبية"، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، في السابعة مساء 27 أكتوبر.



ويقيم مركز إبداع الحرية بالإسكندرية، أمسية ثقافية بمشاركة نخبة من أبطال حرب أكتوبر، يتخللها عرض فيلم تسجيلي لبعض المعارك والمواقف القتالية للأبطال، يديرها الدكتور إبراهيم عبدالله، في السادسة والنصف مساء 15 أكتوبر.

وفي "مركـز إبـداع الطفـل.. بيت العيني"، يقام أيام السبت 5 و26 والأربعاء 16 و23 أكتوبر، ورشة حكي عن انتصارات أكتوبر المجيد في العاشرة صباحًا، وآخر في مجال الرسم بعنوان أرض الفيروز أيام 16 و23 أكتوبر في العاشرة صباحًا.

وتنظيم عدد من الزيارات والندوات وورش بيت العيني لطلبة المدارس المحيطة بالمنطقة بعنوان (انتصارات أكتوبر المجيدة) 11 صباحًا، وفي السبت من كل أسبوع، تقام ورشة إعادة تدوير بعنوان: "انتصارات وبطولات أكتوبر" 11 صباحًا.

وينظم مركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية، أيام الإثنين والخميس من كل أسبوع، ورش الرسم والتلوين، بهذه المناسبة في الثانية ظهرًا، وأيام الأحد الأول والثالث، شهريًا، لقاءات حكايات "أكتوبر المجيد" في الواحدة ظهرًا، وأيام الخميس من كل أسبوع، لقاءات أجمل ما قرأت "أكتوبر المجيد" إشراف الدكتورة سامية صادق، في الثانية عشرة والنصف ظهرًا.