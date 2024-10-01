افتتاح دورة برنامج الإدارة الجامعية والقيادة في جامعة دمياط

افتتح الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، دورة برنامج الإدارة الجامعية، والقيادة التي ينظمها مركز البرامج الإثرائية والتدريب الإداري المتخصص بالجامعة، وتستمر على مدار ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان له اليوم، أهمية تلك الدورات في صقل المهارات القيادية لدى القيادات الجامعية، وتأهيل أعضاء هيئة التدريس للقيادة، وضرورة الجمع بين مهارات التواصل الفعال والتفكير الاستراتيجي لتحقيق الأهداف المؤسسية بفعالية، ومواجهة المشكلات بمرونة وفاعلية.

وأكد أن دورة الإدارة الجامعية والقيادة، هي إحدي المتطلبات الأساسية لملف الترشح لشغل منصب عميد بمختلف كليات الجامع، وقد حاضر في اليوم الأول بالدورة، الدكتور محمد عمران، بمشاركة عدد من عمداء، ووكلاء كليات العلوم، والآداب، والتربية الرياضية، والتجارة.