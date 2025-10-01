الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام الأصول الروسية المجمدة لإقراض أوكرانيا

عبر زعماء أوروبيون، اليوم الأربعاء، عن دعمهم استخدام الأصول الروسية المجمدة في دول الغرب لتقديم قرض حجمه 140 مليار يورو إلى أوكرانيا، لكنهم قالوا إن بعض الجوانب القانونية للعملية لا بد من توضيحها أولا.

واقترحت المفوضية الأوروبية استخدام الاتحاد الأوروبي الأرصدة النقدية المجمدة لدى البنك المركزي الروسي لدعم كييف في عامي 2026 و2027، بعد اقتراب التمويل العسكري الأمريكي لكييف من الانتهاء وفي خضم الصعوبات المالية التي تواجه عددا من حكومات التكتل، وفقاً لوكالة رويترز.

ولن تسدد أوكرانيا القرض إلا بعد أن تدفع روسيا تعويضات لها عما لحق بها من أضرار منذ الحرب عام 2022. ومن شأن هذا الاقتراح أن يسمح لكييف باستخدام الأموال الآن، بدلا من انتظار سداد موسكو.

وقالت رئيسة الوزراء الدنمركية مته فريدريكسن لدى توجهها إلى كوبنهاجن لحضور محادثات قادة الاتحاد الأوروبي: أعتقد أن فكرة استخدام الأصول المجمدة فكرة جيدة. بالطبع، هناك مسائل قانونية يتعين دراستها.