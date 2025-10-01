رئيس كولومبيا يدعو لعقد مؤتمر دولي لإقامة دولة فلسطين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الأربعاء، إلى تنظيم مؤتمر دولي من أجل إقامة دولة فلسطين.

وقال في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الهدف من هكذا خطوة "ليس استعباد شعوب أخرى، بل نيل الحرية".

وتطرق بيترو إلى جرائم إسرائيل ضد الإنسانية في قطاع غزة، متسائلا: "هل يستطيع النظام القضائي الإسرائيلي محاكمة جرائم الحرب التي ارتكبها مواطنو إسرائيل؟".

وتابع: "ألا ينبغي إطلاق مؤتمر دولي من أجل إقامة دولة فلسطينية حرة وذات سيادة؟".

والأربعاء الماضي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا بيترو إلى توحيد جيوش الدول التي ترفض الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من أجل تحرير فلسطين.

والجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إلغاء تأشيرة الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، على خلفية مواقفه الداعمة لفلسطين، والمناهضة لإسرائيل.

وكان بيترو شارك الجمعة في مظاهرة داعمة لفلسطين في ميدان التايمز وسط نيويورك الأمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و148 شهيدا، و168 ألفا و716 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا بينهم 151 طفلا.