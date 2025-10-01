رئيسة وزراء الدنمارك: الحرب الهجينة الروسية هي أكبر تهديد منذ الحرب العالمية الثانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حثت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسين، اليوم الأربعاء، القادة الأوروبيين على اتخاذ إجراءات مشتركة بعد وقوع سلسلة من عمليات اختراق المجال الجوي ورصد مسيّرات في عدة دول أوروبية.

ووصفت الحكومة الدنماركية عمليات الرصد المتكرر للمسيّرات، والتي تسببت في تعطيل حركة الملاحة الجوية الدنماركية بشدة، بأنها "هجوم هجين".

وكانت ثلاث طائرات مقاتلة روسية دخلت في وقت سابق من سبتمبر الماضي، المجال الجوي لإستونيا، بعدما اخترق عدد كبير من المسيّرات الروسية المجال الجوي البولندي.

وقالت فريدريكسين لدى وصولها للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي بكوبنهاجن: "أعتقد أننا في أصعب وأخطر وضع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وليس الحرب الباردة".

وأضافت فريدريكسين أن دول الاتحاد الأوروبي عليها أن تتخلى عن آرائها الوطنية عندما تتحدث عن الأمن في أوروبا.