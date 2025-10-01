 رئيسة وزراء الدنمارك: الحرب الهجينة الروسية هي أكبر تهديد منذ الحرب العالمية الثانية - بوابة الشروق
الأربعاء 1 أكتوبر 2025 4:19 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

رئيسة وزراء الدنمارك: الحرب الهجينة الروسية هي أكبر تهديد منذ الحرب العالمية الثانية

كوبنهاجن - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 3:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 3:08 م

حثت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسين، اليوم الأربعاء، القادة الأوروبيين على اتخاذ إجراءات مشتركة بعد وقوع سلسلة من عمليات اختراق المجال الجوي ورصد مسيّرات في عدة دول أوروبية.

ووصفت الحكومة الدنماركية عمليات الرصد المتكرر للمسيّرات، والتي تسببت في تعطيل حركة الملاحة الجوية الدنماركية بشدة، بأنها "هجوم هجين".

وكانت ثلاث طائرات مقاتلة روسية دخلت في وقت سابق من سبتمبر الماضي، المجال الجوي لإستونيا، بعدما اخترق عدد كبير من المسيّرات الروسية المجال الجوي البولندي.

وقالت فريدريكسين لدى وصولها للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي بكوبنهاجن: "أعتقد أننا في أصعب وأخطر وضع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وليس الحرب الباردة".

وأضافت فريدريكسين أن دول الاتحاد الأوروبي عليها أن تتخلى عن آرائها الوطنية عندما تتحدث عن الأمن في أوروبا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك