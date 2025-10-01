 حكومة طالبان في أفغانستان تنفي التقارير التي تتحدث عن حظر الإنترنت على مستوى البلاد - بوابة الشروق
الأربعاء 1 أكتوبر 2025 12:26 م القاهرة
حكومة طالبان في أفغانستان تنفي التقارير التي تتحدث عن حظر الإنترنت على مستوى البلاد

إسلام آباد (باكستان) (أ ب)
نشر في: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 12:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 12:18 م

رفضت حكومة طالبان في أفغانستان اليوم الأربعاء التقارير التي تتحدث عن فرض حظر على الإنترنت على مستوى البلاد، مشيرة إلى أن كابلات الألياف الضوئية قد استهلكت ويجري استبدالها.

وكان هذا أول إعلان لطالبان بشأن انقطاع الاتصالات الأمر الذي عطل القطاع المصرفي والتجارة والطيران.

وأكدت الشهر الماضي عدة أقاليم انقطاع الإنترنت بسبب مرسوم من زعيم طالبان هبة الله أخوند زادة لمكافحة الفجور.

وقال مسئولو طالبان في بيان تمت مشاركته عبر تطبيق واتساب مع صحفيين باكستانيين: "ليس هناك أساس للشائعات التي يتم نشرها عن فرضنا حظرا على الإنترنت".

ونقل البيان، الذي تم نشره أيضا عبر منصة إكس، عن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قوله إن انقطاع الإنترنت المستمر على مستوى البلاد جاء نتيجة لـ "تداعي البنية التحتية للألياف الضوئية" التي يتم استبدالها حاليا.


