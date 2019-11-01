اختيار «معروف والبساطي» وطاقم تحكيم نسائي بأمم إفريقيا تحت 23 سنة

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اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكمان المصريان الدولي محمد معروف حكم الساحة والمساعد الدولي يوسف البساطي للتحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020 .

كما تم اختيار طاقم تحكيم نسائي في إدارة مباريات البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر على ملاعب استاد القاهرة والسلام في الفترة من 8 نوفمبر وحتي 22 من نفس الشهر.

ويشارك منتخب مصر الأوليمبي في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، حيث يلعب فى المجموعة الأولى التي تضم مالى والكاميرون وغانا، بينما ضمت المجموعة الثانية نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا.

تقام البطولة في القاهرة، حيث يستضيف ملعبان مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية وهما ستاد القاهرة وستاد السلام.

ويتسع ستاد القاهرة الدولي لنحو 75 ألف مشجع، فيما يتسع ستاد السلام الدولي لنحو 30 ألف مشجع.