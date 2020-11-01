رئيس الإدارة المركزية لجهاز التعمير: تنمية سيناء هدف استراتيجي للدولة

قال المهندس عمرو عبد الهادي، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لجهاز التعمير، إن تنمية سيناء هدف استراتيجي للدولة، وعلى رأس أولوياتها، مضيفًا أنه تم عمل مخطط بمشاركة القوات المسلحة، لإنشاء بنية أساسية ومشروعات جاذبة لفرص العمل والاستثمار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن التنمية في سيناء ومدن القناة، هدفها الأساسي القضاء على الإرهاب وتأمين حدود مصر الشرقية، فضلًا عن أنها ستدعم الاقتصاد المصري بقوة، مشيرًا إلى أن التطوير شمل ميناء العريش البحري، والطور، وشرم الشيخ، وشرق بور سعيد وإنشاء أرصفة بحرية بها، وجار ربط مناطق لوجستية بالطرق الرئيسية.

وأشار إلى أن بحيرة البردويل تم تطويرها، لزيادة الثروة السمكية في مصر، لاحتوائها على أجود الأنواع، بالإضافة إلى تنمية محور قناة السويس، وإنشاء طرق وبنية أساسية به، لجذب الاستثمارات، مضيفًا أن سيناء بموقعها المتوسط بين قارتي أسيا وأفريقيا، ووقوعها على مسار الملاحة العالمية، لا تحتاج لتسويق.