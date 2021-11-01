 الشرطة الألمانية تصيب رجلا مسلحا بسكين بعد محاولته مهاجمة أفرادها - بوابة الشروق
الإثنين 1 نوفمبر 2021 11:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟
النتـائـج تصويت

الشرطة الألمانية تصيب رجلا مسلحا بسكين بعد محاولته مهاجمة أفرادها

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 11:18 م | آخر تحديث: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 11:18 م

أعلنت الشرطة والادعاء في مدينة كاسل الألمانية في بيان أن الشرطة أطلقت النار على رجل مسلح بسكين فأصابته إصابة خطيرة وذلك بعد أن حاول التعدي بالسكين على أفراد شرطة جرى استدعاؤهم إلى مكان وجود الرجل.

وأضافت البيان أن أفراد الشرطة ردوا على هجوم الرجل باستخدام السلاح الناري.

كان شهود عيان اتصلوا بشرطة الطوارئ وأخطروها بوجود رجل مسلح على أحد الطرق وأنه يحاول توقيف سيارات.

وتم نقل الرجل/37 عاما/ بعد إصابته إلى المستشفى على متن مروحية.

وذكرت البيان أنه لم تقع إصابات بين أفراد الشرطة أو أي أشخاص آخرين في المكان وذلك حسب الشواهد المتوفرة حتى الآن.

وأشار البيان إلى أن ملابسات الجريمة لا تزال غير معروفة بعد وأن المشتبه به معروف للشرطة بسبب معاناته من مشاكل نفسية لافتة للنظر.

وكالمعتاد، تولى مكتب مكافحة الجريمة في ولاية هيسن (حيث تقع مدينة كاسل) التحقيق في الواقعة نظر لاستخدام الشرطة للسلاح الناري فيها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك