قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن مؤشرات كفاءة اللقاحين الروسيين المضادين لكورونا -"سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت"- أعلى من تلك الخاصة بالعديد من اللقاحات الأجنبية.

وأضاف بيسكوف - في تصريحات للصحفيين، بحسب وكالة أنباء "تاس" اليوم الاثنين- "أن هذين اللقاحين تم تسجيلهما في روسيا وفي العديد من دول العالم، ويجري استخدامهما بنجاح وبفاعلية فيها".

وتابع:"أن "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" قد أثبتا فعاليتهما بشكل قاطع ليس في بلدنا، ولكن أيضا في العديد من دول العالم"، مشيرا إلى أن هذين اللقاحين لديهما مؤشرات أداء مختلفة في فئات عمرية مختلفة وفعاليتهما وأعلى من نواح كثيرة من المؤشرات المماثلة للقاحات المضادة لكورونا والمنتجة في الخارج.

وأكد بيسكوف أن لقاح "سبوتنيك لايت" يمكن اعتماده في كل من التطعيم الرئيسي وإعادة التطعيم للوقاية من "كوفيد 19".