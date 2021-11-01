أستاذ علوم أرض يحذر من أعاصير فوق طاقة البشر بسبب ارتفاع حرارة الكوكب

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد بالولايات المتحدة الأمريكية، إن العالم بدأ يستشعر خطورة التغيرات المناخية ولكنه تنبه لها متأخرًا.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن العالم يتمنى ألا يتخطى ارتفاع درجة حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة بحلول 2030.



واستطرد أن التقديرات تشير إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب بمعدل 3 درجات بنهاية القرن الحادي والعشرين، مؤكدًا أن عدم اشتراك الصين وروسيا في قمة جلاسكو، ينم عن انعدام رغبتيهما في تقليل الانبعاثات الصادرة عنهما وهو ما يشكل تهديدًا وخطرًا على العالم.



وأردف أن الدول الصناعية الكبرى هي المتسببة في الانبعاثات الحرارية التي تهدد العالم، مؤكدا أنه ليس أمام الجميع سوى التأقلم مع الوضع الحالي.



وأضاف أن حجم التلوث الذي نراه في القاهرة، لا يمثل شيئا في الانبعاثات الحرارية التي يتحدث عنها العالم، موضحا أن مصر لا تشارك في هذه الانبعاثات.



وأكمل أن ارتفاع درجة حرارة الكوكب تعني زيادة درجة حرارة المحيطات، وهذا يعني أن كمية الذوبان والأعاصير فوق تحمل البشر، مضيفًا: «العالم سوف يشهد مزيدًا من السيول والأعاصير في الفترات المقبلة تزامنًا مع التغيرات المناخية، ودرجة حرارة الفصول سوف تتأثر بالتغيرات المناخية».



واستكمل أن الدولة المصرية تنفذ العديد من المشروعات التي من شأنها أن تسهم في حماية الشواطئ تحسبًا لارتفاع الأمواج بسبب التغيرات المناخية.





