فرنسا تعتزم تنظيم مؤتمر دولي لمساعدة أوكرانيا

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تنظم فرنسا مؤتمرا دوليا لمساعدة أوكرانيا على تعزيز القدرات المدنية للبلاد خلال الشتاء.

وذكر قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي توصلا إلى اتفاق بشأن المؤتمر خلال مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء.

وكتب ماكرون عبر موقع تويتر: "عانت إمدادات المياه والبنية التحتية للكهرباء في أوكرانيا من ضرر بالغ في ظل الهجمات الروسية. وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراء قبل الشتاء. سنحشد المجتمع الدولي والقطاع الخاص سريعا".

وأعلن قصر الإليزيه أن التحضيرات لمؤتمر باريس الذي سينعقد في 13 ديسمبر المقبل ستبدأ خلال فترة قصيرة. وسيتم عقد مؤتمر ثنائي في 12 ديسمبر المقبل لحشد الشركات الفرنسية.

وأضاف أن الرئيسين ناقشا أيضا الوضع الحالي على الأرض، وآخر التطورات في الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا.

وكتب ماكرون عبر موقع تويتر: "كما أكدت صباح اليوم للرئيس زيلينسكي، جرى الحشد لدينا بشكل تام لزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بدفاعاتها الجوية".

يشار إلى أن فرنسا والدول الأخرى بالاتحاد الأوروبي، تقدم دعما اقتصاديا وعسكريا لأوكرانيا للتصدي للغزو الروسي لأراضيها، ووصل المبلغ الإجمالي الذي تم تخصيصه لكييف ها منذ بداية الغزو في فبراير الماضي إلى 1ر3 مليار يورو.