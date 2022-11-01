مرموش: الفوارق كبيرة بين الكرة المصرية والأوروبية

قال عمر مرموش مهاجم منتخبنا الوطني ونادي فولفسبورج الألماني، إنه احتاج بعض الوقت لكي يتأقلم على الأجواء في أوروبا، مشيرًا إلى الفوارق الكبيرة بين الأندية المصرية ونظيرتها الأوروبية.

وأضاف مرموش في تصريحات لقناة «Bein Sports»: "طريق الاحتراف في أوروبا لم يكن سهلاً على الإطلاق، واحتجت بعض الوقت من أجل التأقلم على الأجواء هنا."

وتابع مهاجم فولفسبورج: "الفوارق كبير بين الكرة المصرية ونظيرتها الأوروبية ، وقبل وصولي هنا كنت أعتقد دائما أنني الأفضل عندما يتعلق الأمر بالكرة، ولكني احتجت بعض الوقت حتى أتطور من الناحية التكتيكية والعوامل البدنية."

وأوضح مرموش: "احتجت وقتا للتأقلم على الأجواء والوصول للمستوى المطلوب وفهم كرة القدم هنا، لأن جودة اللاعبين ورتم اللعب هنا أعلى بكثير من مصر."

وأتم: "حصولي على فرصة المشاركة في البوندسيلجا حققلي ما أطمح إليه، وأشعر أنني في وضع أفضل كثيرًا حاليًا."