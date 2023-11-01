مصرع طفلة وإصابة 3 من أسرتها إثر حادث تصادم في الدقهلية

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 3 من أفراد أسرتها، بمحافظة الدقهلية حال استقلالهم سيارة ملاكي وسيرهم على الطريق الفرعي "ميت زنقر – ديسط" بنطاق مركز طلخا، واصطدامهم بمحول كهربا.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة طلخا، من مستشفى المنصورة الدولي بوصول: "م.ص.ب" 41 عاما، موظف بشركة بترول، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وزوجته "غ.ع" 33 عاما، مدرسة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وكريمتهما "ب"، 4 سنوات طالبة بالصف الثاني الابتدائي، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"ف.م.ص" "متوفاة"، وجميعهم يقيمون بقرية ميت زنقر.

ونقل المصابون إلى مستشفى المنصورة الدولي؛ لتلقي العلاج، وحجزت المتوفية بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال الأول والثانية، قرروا أنهم حال استقلالهم السيارة "د ل ج - 1762 ملاكي"، قيادة الأول وسيرهم على الطريق الفرعي "ميت زنقر- ديسط"، أمام القرية محل إقامتهم، اختلت عجلة القيادة؛ مما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بمحول كهرباء على جانب الطريق، وحدوث إصابتهم ووفاة ابنتهما، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.