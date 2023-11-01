مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر باستهداف موقعهما من قبل حزب الله اللبناني

أفادت فضائية «الحدث العربية» بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر باستهداف موقعهما من قبل حزب الله اللبناني، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف موقع بياض بليدا الإسرائيلي جنوبي لبنان بالأسلحة المناسبة، ‏وتحقيق إصابات ‏مباشرة فيه.‏

وقال في بيان له: «عند الساعة 14:05 من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في 1 نوفمبر 2023، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة ‏وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة».

ولفت إلى «استهداف المقاومة في الساعة 15:30 بعد ظهر يوم الأربعاء، مقر قيادة كتيبة زرعيت المستحدثة وتجمع آلياته وقواته ‏في خلة وردة بالقذائف المدفعية والصواريخ المناسبة، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة».

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية، إن عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا خلال الليل في المعارك البرية الجارية داخل قطاع غزة ارتفع إلى 15، ليصل إجمالي عدد الجنود الذين قتلوا منذ اندلاع الصراع الحالي إلى 330.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بمقتل جندي آخر عقب إعلان الاحتلال الإسرائيلي مقتل 9 جنود خلال معارك ليلية في غزة.

وأعلن جيش الاحتلال فيما بعد مقتل 5 جنود آخرين في معارك غزة، ليرتفع عدد الجنود الذين قتلوا في غزة منذ الثلاثاء إلى 15.

ووصف المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، الخسائر التي مُني بها الجيش الإسرائيلي بـ«المؤلمة».

ومن بين القتلى تسعة من جنود لواء «جفعاتي»، الذي ينظر إليه في إسرائيل على أنها قوة النخبة في قوات المشاة الإسرائيلية.

في حين قال مصدر ميداني بكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن عدد القتلى من جيش الاحتلال أكبر بكثير مما يتم إعلانه.

كما صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بأن حجم خسائر الاحتلال في التوغل البري سيكون صادما لإسرائيل وشعبها ومن يقف وراءها.