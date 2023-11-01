رئيس مياه سوهاج يتفقد عددا من المحطات للتأكد من كفاءة التشغيل

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تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، محطة مياه سوهاج غرب السطحية ومحطة رفع الصرف الصحى الرئيسية ومحطة رفع صرف صحى رقم ٢ ومحطة مياه الجوازات ومحطة مياه بلصفورة المدمجة ومحطة مياه بلصفورة المطورة ومحطة مياه الروافع المدمجة.

وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه وإجراء الصيانات الدورية للطلمبات لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل، بالإضافة إلى جاهزية العاملين للتعامل مع أى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كل المعدات للتعامل الفورى مع أى بلاغات تحقيقا لرضا المواطنين.