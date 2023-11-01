اللحظات الأولى للمجزرة الإسرائيلية الثانية في جباليا (مشاهد مروعة)

بثت وسائل إعلام لقطات مصورة، توثّق اللحظات الأولى للمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا بقطاع غزة.



وأظهر مقطع فيديو، إقدام عدد من الناجين على مغادرة أحد المنازل التي طالها القصف وسط كومة من الغبار جراء الاستهداف.



وشوهد عددٌ كبير من المواطنين وهم يهرعون في الشارع بحثا عن ذويهم الذين سقطوا بالعشرات بين شهيد وجريح.





عشرات ما بين شهيد وجريح جراء مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مربع سكني بحي الفالوجا في مخيم جباليا بقطاع #غزة pic.twitter.com/XvCTvlFegd — TRT عربي (@TRTArabi) November 1, 2023



وجاءت هذه المجزرة الثانية، بعد يوم من مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم جباليا أسقط 400 شخص بين شهيد وجريح، بعدما ألقت مقاتلات الاحتلال ستة قنابل تزن ستة آلاف طن.



وقبل مجزرة جباليا الثانية التي وقعت اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة ضحايا العدوان ارتفع إلى 8796 شهيدا بينهم 3648 طفلا، و2290 سيدة، وإصابة 22 ألفا و219 شخصا.