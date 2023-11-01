الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك 47 مرة خلال 24 ساعة

أعلنت بعثة "جمهورية دونيتسك الشعبية" لدى "مركز التحكم والتنسيق المشترك" بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، في بيان، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت بالمدفعية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 47 مرة، أمس الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين.



وقال البيان "خلال الـ24 ساعة الماضية، أعلنت البعثة أن الجماعات المسلحة الأوكرانية قصفت دونيتسك 47 مرة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.



وأعلنت البعثة "مقتل شخصين في منطقة بودينوفسكي في دونيتسك، وإصابة 14 شخصا بدرجات متفاوتة في منطقة بودينوفسكي في دونيتسك وفي ستاروميخيلوفكا ونوفولوجانسكوي".



وقال البيان "تعرضت ثلاثة منازل سكنية وأربع منشآت للبنية التحتية المدنية لأضرار في منطقة بودينوفسكي في دونيتسك ونوفولوجانسكوي".



واستهدفت نيران المدفعية الأوكرانية مناطق نوفولوجانسكوي وجورلوفكا وجولموفسكي وياسينوفاتايا وستارومايخايلوفكا في دونيتسك.



وأضافت البعثة أنه "تم إطلاق 168 قذيفة من مختلف الأنواع".