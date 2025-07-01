تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء، للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ الذي يتضمن المواعيد الإجرائية بدءًا من فتح باب الترشح وحتى التصويت وإعلان النتيجة.

ومن المقرر أن يشمل الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، تحديد مواعيد تلقي وفحص طلبات المترشحين، وإعلان كشوف أسمائهم ورمزهم، مع إتاحة فترة للطعون أمام محكمة القضاء الإداري والفصل فيها، ثم إعلان القائمة النهائية للمترشحين.

ويتضمن الجدول الزمني أيضا موعد بدء فترة الدعاية الانتخابية، وآخر موعد لتنازل المترشحين، ثم بدء فترة الصمت الدعائي وتحديد أيام تصويت المصريين بالخارج والداخل.

وعقب إجراء عملية الاقتراع تتيح اللجنة موعدًا للتقدم بالتظلمات أمام الجنة العامة وإحالتها للهيئة، ثم الفصل في التظلمات وإخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة، ثم إعلان نتيجة الانتخابات ونشرها بالجريدة الرسمية. فيما تسمح الهيئة بالطعن على قرار إعلان النتيجة أمام المحكمة الإدارية العليا.

كما يتضمن الجدول الزمني تحديد موعد استئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة، ثم فترة الصمت الدعائي، وموعد التصويت بالخارج والداخل، ثم الفصل في التظلمات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز وإعلان نتيجة جولة الإعادة ونشرها بالجريدة الرسمية.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت جاهزيتها التامة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، واكتمال كافة الجوانب اللوجستية التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها.

وتضمنت استعدادات الهيئة تنظيم برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، شملت ما يزيد على 10 آلاف و600 قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة.

كما إجرت الهيئة دورات تدريبية عديدة للموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوي الجمهورية.

وحدثت الهيئة قاعدة بيانات الناخبين بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية من خلال قطاع الأحوال المدنية والنيابة العامة والجهات والهيئات القضائية، واستبعاد المتوفين في ضوء البيانات الواردة من وزارة الصحة.

وأعدت الهيئة نماذج لجميع الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية من طلبات ترشح وبطاقات اقتراع وكشوف ناخبين ومحاضر فرز وغيرها في إطار ما حدده القانون.

كما حدثت الهيئة قواعد بيانات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية التي ستتولى متابعة الانتخابات من خلال تجديد قيد من شارك منهم في متابعة الاستحقاقات السابقة، وقيد الطلبات الجديدة المقدمة للهيئة في هذا الشأن.

وانتهت الهيئة من معاينة مقار اللجان الانتخابية العامة ولجان الاقتراع الفرعية، والتأكد من تهيئتها وجاهزيتها وتوافر الشروط اللازمة لها كمقار انتخابية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارات التعليم والصحة والشباب والرياضة وهيئة الأبنية التعليمية.

كما حددت المستشفيات والمعامل المعتمدة التابعة لوزارة الصحة المخول لها توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة التي اشترطها القانون لتقديمها ضمن أوراق طلب الترشح.

ووضعت الهيئة كل التيسيرات للناخبين كبار السن، وكذلك لذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية من خلال توفير الأجهزة والإرشادات وبطاقات الاقتراع التي تعينهم على التصويت بسهولة ويسر، كما نسقت الهيئة مع وزارة الخارجية بشأن كافة اللوجستيات الخاصة بتصويت المصريين في الخارج.