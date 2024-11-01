رئيس الوزراء المجري يثير المخاوف بين مسؤولين بالاتحاد الأوروبي باتصاله بترامب

أجرى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اتصالا هاتفيا بالمرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس مما زاد المخاوف بين بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي من احتمال دعوة أوربان لترامب لاجتماع مقبل لقادة التكتل إذا فاز في الانتخابات الأمريكية الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقد يطلب أوربان، الذي كتب عبر منصة إكس أنه تحدث إلى المرشح الجمهوري الرئاسي ليتمنى له حظا سعيدا قبيل انتخابات الخامس من نوفمبر، من ترامب الانضمام إلى قادة الاتحاد الأوروبي عبر رابط فيديو أو مشاركة رسالة مسجلة عندما يلتقون في بودابست الأسبوع المقبل، وفقا لعدة دبلوماسيين أوروبيين.

وأشار الدبلوماسيون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم أن من شأن هذه الخطوة أن تزعج العديد من قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين. وأقام أوربان علاقة وثيقة بترامب، من المحتمل أن يستفيد منها في حال عودة الرئيس السابق إلى البيت الأبيض.