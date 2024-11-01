وكيل صحة المنوفية يؤكد أهمية مراقبة نواقص الأدوية خلال زيارة مستشفى الشهداء

أكد الدكتور أسامة عبدالله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، ضرورة مراقبة نواقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وشدد على أهمية متابعة التمريض للحالات المرضية بشكل دوري وتسجيل البيانات بدقة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية شاملة، اليوم الخميس، لوكيل وزارة الصحة بالمنوفية على مستشفى الشهداء المركزي، ووحدة كفر عشما، والمبنى الجديد المزمع إنشاؤه لمستشفى الشهداء.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في بيان اليوم، أن الجولة شملت زيارة أقسام الاستقبال والطوارئ والحضانات والعناية المركزة، حيث اطلع على سير العمل.

وتحدث وكيل الوزارة مع عدد من المرضى للتعرف على المشكلات الصحية التي يواجهونها ومدى استجابتهم للعلاج. بعد ذلك، انتقل إلى وحدة أسرة كفر عشما، حيث تفقد الأقسام المختلفة وتحدث مع طاقم العمل، مشددًا على دعمه الكامل لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

شهدت الجولة حضور كل من: الدكتور عماد رمضان، وكيل المديرية، والدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاجي، والدكتور هيثم سلامة، مدير إدارة الرعاية الحرجة والطوارئ، والدكتور أحمد عرفة، مسؤول العناية المركزة بالطب العلاجي، والدكتورة إيمان زهران، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتورة مروة قطب، مدير إدارة التخطيط، والدكتورة سوزان السعدني، مدير إدارة المكتب الفني، والمهندس علاء عطية، مدير مكتب وكيل الوزارة. وكان في استقبالهم الدكتورة أمل عبد الوارث، مدير إدارة الشهداء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة للمنشآت الصحية، وتحسين الخدمات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى.