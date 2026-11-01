 قراصنة صوماليون يستولون على سفينة صيد إيرانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قراصنة صوماليون يستولون على سفينة صيد إيرانية

مقديشو - (أب)
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2026 - 3:20 م | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2026 - 3:20 م

استولى قراصنة صوماليون على سفينة صيد إيرانية تقل 23 شخصا، حسبما قال مركز الأمن البحري في المحيط الهندي، محذرا من أن السفينة كانت تقترب من مسار شحن تجاري، ويمكن أن تصبح قاعدة عائمة لشن مزيد من الهجمات.

وقال رجل شرطة تابع للأمن البحري مع قوة الشرطة البحرية في بونتلاند، إنه تم اختطاف سفينة ازيني يوم الخميس الماضي ما بين بلدتي باندار بايلا وهافوم في شمال شرق الصومال.

وأكد رجل الشرطة لوكالة أسوشيتد برس (أب)، أن 12 قرصانا استولوا على السفينة، التي كانت تقل طاقم يتألف من 21 إيرانيا وحارسي أمن صوماليين. وقد تحدث رجل الشرطة بدون الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالحديث مع وسائل الإعلام.

وأوضح المركز في تحذير أمس السبت، أن سلامة الطاقم غير معروفة، وفي تحديث للتحذير، قال إن القراصنة يمكن أن يستخدموا السفينة " كقاعدة" لدعم الهجمات على السفن التجارية.


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