قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الأمثال الشعبية هي خلاصة تجارب الشعوب ومن الممكن أن تصبح عالمية نتيجة لانتقالها بين الشعوب.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الإثنين، أن هناك بعض الامثال الشعبية تناسبت مع الأوقات التي قيلت بها، لكنها لا تلائم الوقت الحالي، ذاكرًا أن المثل الشعبي «إسأل مجرب ولا تسأل طبيب»، لابد من تغيره ليصبح «إسأل مجرب ولا تنسى الطبيب»، لأنه لم يعد صالحًا في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الذي نشهده الآن،

وأوضح أن تفسير مَثل «إن كان لك عند الكلب حاجه قوله ياسيدي» قيل وقت الإستعمار، مشيرًا إلى ضرورة عدم تداول هذا المثل في الوقت الحالي.

وذكر أن أصل مثل «ابعد عن الشر وغنيله» هو «ابعد عن الشر وقني له» بمعنى «إعمل له قناة وصرفه» بحسب تعبيره، متابعًا: «مثل ذم ولا تشكر إلا بعد سنة وست أشهر، من الأمثال الجيدة، والتي يجب تطبيقها، لتجنب فشل العلاقات الاجتماعية».

وأشار إلى أن كثيرًا من الأمثال الشعبية التي يتداولها المصريين تعود لمصر الفرعونية، القائمة على الحضارة الزراعية التي تبني الاُلفة والحب بين المواطنين، مدللًا على ذلك بالمثل الشعبي «خد بالك من جارك».



