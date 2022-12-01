شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية التوسع في تربية رؤوس الماشية المحسنة ورثيًا، واستبدال رؤوس الماشية المتوفرة حاليا لدى الفلاحين.

وأضاف في كلمة، ضمن فعاليات افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس: «الأمور دي بتاعتنا كلنا إحنا، المزارع ممكن يأكل راس ماشية تانية، نفس الأكل اللي بيديه للراس الموجودة عنده، ويرتفع إنتاج اللبن من 5 كيلو إلى 25».

وتابع: «نفس الجهد والخدمة اللي بتتعمل من راس الماشية اللي بتجيب 5 أو 10 كيلو، في فرصة يديني 25 و30 كيلو».

ولفت إلى أن رؤوس الماشية المعدلة وراثيًا من الممكن أن تشرب وتأكل بزيادة 20%، مقارنة برؤوس الماشية الموجودة لدى صغار المربين، لكنها ستساهم في خفض أسعار الكيلو ليصل إلى 10 جنيهات بدلًا من 15.

واستطرد: «لو بطلع 25 كيلو، هاخد 10 أو 8 جنيهات مقابل الكيلو في اليوم، أي نحو 200 جنيه في اليوم الواحد، مينفعش نسيب الناس تشتغل وتبذل جهد مع راس ماشية تجيب 5 كيلو بس، ده يخلي المنتج غالي».

وأشار إلى أهمية عمل مؤسسات الدولة على تطوير 2.5 مليون راس ماشية، قائلًا إن البرنامج قد يستغرق 10 سنوات، بمعدل سنوي 100 ألف رأس ماشية.

وعقب: «لو بنحلم ونحط إيدنا في إيد بعض بجهد مشترك من الدولة، والمصانع ومنظمات المجتمع المدني، نجمع أموال نساعد بيها الناس، راس ماشية زي دي لمزارع هتغير حياته، وهتوفر له مش أقل من 200 جنيه في اليوم».