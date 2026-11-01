الأمم المتحدة: 397 هجوما للمستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين الشهر الماضي

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، أنه وثق 397 هجوما للمستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر أكتوبر الماضي، في حصيلة قياسية لم يسبق تسجيلها خلال شهر واحد منذ بدء رصد هذه الاعتداءات في عام 2006.



وذكر المكتب الأممي، في تقرير صادر اليوم الأحد، أن الإحصائية المذكورة لم تشمل الأيام الخمسة الأخيرة من الشهر الماضي، موضحا أن 62 هجوما وقعت خلال الفترة الممتدة بين 20 و26 أكتوبر، واستهدفت 49 تجمعا فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية، من بينها 38 هجوما ارتبطت بموسم قطف الزيتون.



كما وثق التقرير إصابة 57 فلسطينيا، بينهم 9 أطفال، خلال الأسبوع ذاته، جراء اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، مبينا أن 23 فلسطينيا أصيبوا باعتداءات المستوطنين، فيما أصيب 34 آخرون برصاص واعتداءات قوات الاحتلال، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت الشهر الماضي، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على مسئولين إسرائيليين متورطين في انتهاكات القانون الدولي، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع بدء موسم قطف الزيتون.