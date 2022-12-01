 انتخاب الجزائر كنائب رئيس الدورة ال27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية - بوابة الشروق
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انتخاب الجزائر كنائب رئيس الدورة ال27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

علم الجزائر
علم الجزائر

نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 5:19 ص | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 5:19 ص

انتخبت الجزائر، ممثلة في مندوبتها الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سليمة عبد الحق، كنائب رئيس الدورة ال27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وذكرت الخارجية الجزائرية، في بيان أن الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية انطلقت في لاهاي بهولندا اعتبارا من 28 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر المقبل.
يذكر أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تتولى متابعة تنفيذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال للاتفاقية، واعتماد البرنامج والميزانية وتحديد حجم المساهمات المالية التي تدفعها الدول الأطراف، وإقرار التقرير السنوي للمنظمة؛ وانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي، وتعزيز التعاون الدولي للأغراض السلمية في مجال الأنشطة الكيميائية.


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