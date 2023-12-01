مدرب توتنهام يرفض التخلي عن فلسفته أمام السيتي

حذر المدرب أنجي بوستيكوجلو، منافسه مانشستر سيتي من أن توتنهام سيقدم مباراة قوية أمامه، كما وعد بعدم التراجع عن فلسفته الهجومية.

ويحتضن ملعب الاتحاد، مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام، المقرر إقامتها بعد غد الأحد، في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من تعرضه للعديد من الإصابات لدرجة أنه يصعب عليه بناء تشكيل قوي، قال بوستيكوجلو في المؤتمر الصحفي إنه لا يستطيع الانتظار حتى الموعد النهائي للاختبار.

وقال بوستيكوجلو: "لا أفعل ما نقوم به (الفلسفة الهجومية) لأنني أحاول إثبات نقطة ما.. وإذا نظرت إلى الفرق الكبرى ستجد أن هناك علامة واحدة مشتركة بينهم.. لديهم خطة".

وتابع المدير الفني لتوتنهام صاحب ال58 عاما: "مهما كان ما تؤمن به بشدة، فإنك كشخص، لا يتم اختبارك إلا في أصعب الأوقات. لا يتم اختبارك عندما تسير الأمور على ما يرام".

وسيفتقد توتنهام إلى باب سار أمام السيتي، ما يجعله الإصابة رقم 11 بالفريق، وعن ذلك قال: "بالنسبة لي، هذه هي الأوقات المهمة لأن هذا سيظهر نوع فريق كرة القدم الذي نريد أن نكون عليه".

وواصل بوستيكوجلو: "أملي وطموحي هو أن أجعل هذا النادي كبيرا، وللقيام بذلك عليك أن تكون ناجحا وأن تفوز. ويجب أن تكون لديك خطة وتلتزم بها وتؤمن بها".