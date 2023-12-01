شركات صناعة الحلوى الألمانية تنتج 167 مليون قطعة من شيكولاتة سانتا كلوز

أنتجت شركات صناعة الحلوى الألمانية في هذا العام نحو 167 مليون قطعة من شيكولاتة سانتا كلوز (بابا نويل)، بتراجع بنسبة 1% مقارنة بعددها في العام الماضي، وذلك حسبما أعلن اتحاد هذه الشركات (بي دي إس آي) اليوم الجمعة.



وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد كارستن بيرنوت:" اتضح في الأزمنة الصعبة والمضطربة أن الحلوى تعد من المتع الصغيرة في الحياة اليومية وينطبق هذا بشكل خاص على شيكولاتة بابا نويل المحبوبة والتي تجلب الكثير من السعادة بمناسبة قرب يوم عيد القديس نيكولاوس وعيد الميلاد".



وأفادت متحدثة بأن سبب التراجع الطفيف في عدد القطع المنتجة يعود إلى التضخم بالإضافة إلى الطقس الجيد في أكتوبر الماضي، وذكرت أن الطلب على شيكولاتة سانتا كلوز من جانب الكثير من الناس لم يكن كبيرا في مستهل البيع بسبب ذلك.



وبحسب الاتحاد، تم تسليم نحو ثلثي شيكولاتة سانتاكلوز ورجل عيد الميلاد خلال الأسابيع الماضية إلى محلات تجارة المواد الغذائية الألمانية والمتاجر الكبرى ومحلات تجارة التجزئة المتخصصة، بينما تم تصدير أكثر من ثلث هذه الشيكولاتة إلى الخارج.