وزير الصحة: لا توجد دولة تواجه عبء الزيادة السكانية كما في مصر

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إن الدولة ضخت استثمارات بقيمة 11 مليار جنيه في 11 محافظة خلال الشهور الأخيرة من العام الجاري؛ لتوفير 2649 سريرا جديدا للرعاية والعمليات، بالإضافة إلى 80 جهاز رنين مغناطيسي، و20 جهاز أشعة مقطعية، و5 أجهزة قسطرة قلبية، و542 ماكينة غسيل كلوي.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، أن الدولة تستهدف تنفيذ 54 مشروعا صحيا في العام المالي 2025-2026، بتكلفة 60 مليار جنيه؛ لتوفير 10529 سريرا جديدا.

وأشار إلى أن الزيادة السكانية تشكل عبئا ضخما على قطاعات الدولة المختلفة، مثل الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف، قائلا: «نزيد مليوني نسمة سنويا، أي 5300 شخص كل 24 ساعة، وحوالي 4 أشخاص كل دقيقة، وبالتالي نحتاج إلى تطعيم ومدارس جامعات ووظائف وإسكان، وهذا العبء مش موجود في أي دولة في العالم».

وتابع: «لو ذهبت إلى إنجلترا أو ألمانيا ستجد نفس المستشفى التي كان يعالج فيها الناس منذ 20 سنة هي هي، لكن مع تطوير وتحديث للآليات، لكن إحنا بنجري علشان نلاحق حتى الزيادة السكانية».

ونوه أن صعيد مصر استحوذ على 405 مشاريع من إجمالي 1219 مشروعا صحيا جرى تنفيذها خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدا أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية للمستشفيات خلال تلك الفترة.