رئيس الوزراء الأوكراني يقدم استقالته

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قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، الثلاثاء، إنه قدم خطاب استقالته، في إطار تعديل حكومي كبير متوقع الأسبوع الجاري.

ورشح الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، النائبة الأولى لرئيس الوزراء يوليا سفيريدينكو، لتولي هذا المنصب.

وبحسب وكالة «تاس»، أعلن زيلينسكي أن شميهال سيصبح وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة، بعد استقالته من منصب رئيس الوزراء.

ويذكر أن الحديث يجري بشكل نشيط منذ شهر يونيو، عن تخطيط مكتب زيلينسكي لإقالة رئيس الوزراء الحالي دينيس شميهال، وتعيين يوليا سفيريدينكو مكانه.

ويوم أمس، كتب زيلينسكي عبر قناته على «تلجرام» عقب لقائه مع سفايريدينكو: «اقترحت أن تتولى يوليا سفايريدينكو رئاسة الحكومة الأوكرانية، وأن تحدث عملها بشكل جذري. وأتوقع أن تقدم خطة عمل الحكومة الجديدة في المستقبل القريب».