ناصر أبو بكر: نقابة الصحفيين المصرية توفر الدعم لأكثر من 250 صحفيا فلسطينيا

4000 صحفي زاروا إسرائيل لم يدخل منهم غزة إلا قليل بواسطة دبابات الاحتلال.. عملوا 500 ساعة

عدد الشهداء الصحفيين بلغ 192 منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة

قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، إن النقابة فقدت حتى اليوم أكثر من 190 شهيدًا صحفيًا سقطوا على درب الحرية.

وأضاف أبو بكر، خلال كلمته مساء اليوم الأحد، في نقابة الصحفيين ضمن اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني، أن الاحتلال ارتكب جرائم متعددة ومتنوعة بهدف قتل شهود الحقيقة حتى لا يرى العالم حقيقة المجازر، بالإضافة إلى صياغة روايات الكذب والتزوير.

وأردف أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أبشع المجازر بحق غزة، مجازر لم تُرتكب في الحربين العالميتين الأولى والثانية ولا في حرب فيتنام.

وتابع: "طبقًا لليونسكو، فإن حصيلة الصحفيين المقتولين حول العالم بلغت منذ عام 2013 أكثر من 900 صحفي. ومع استشهاد 190 صحفيًا فلسطينيًا منذ الحرب، فإن ذلك يعني ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين مقارنة بنظرائهم حول العالم خلال عام واحد".

ولفت نقيب الصحفيين الفلسطينيين إلى أن الاحتلال استخدم برامج الذكاء الصناعي لاستهداف الصحفيين، ودمر 93 مؤسسة صحفية، حتى بلغت حصيلة الشهداء الصحفيين 12٪ من مجموع الصحفيين في غزة.

وأشار إلى أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين أصدرت دراسة قبل أسبوع عن "كيف يعمل الصحفيون في غزة"، بيّنت أن أكثر من 4000 صحفي من دول مختلفة زاروا إسرائيل، لم يدخل منهم غزة إلا عدد قليل منذ اندلاع الحرب، بواسطة دبابات الاحتلال، معبّرًا: "هؤلاء الصحفيون عملوا خلال 500 ساعة، أجروا خلالها 60 جولة في غزة خلال الحرب، تمخض عنها روايات مزورة".

وتابع أن الصحفيين الفلسطينيين يعملون تحت قصف الطائرات والمدافع وبين الجثث والدمار بدون طعام أو أدوية، معبرًا: "هم مدرسة في التحدي ومواصلة العمل في أصعب وأخطر الظروف، ويعملون في مواجهة جيش كامل وحركة صهيونية تمارس الاختراقات في كل وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع قائلاً: "كنا نحفر في الصخر لإقناع العالم بروايتنا. اليوم العالم أصبح يصدق الرواية الفلسطينية أمام تمويل الاحتلال لروايته في الإعلام العالمي، وهذا ظهر في التظاهرات التي خرجت حول العالم للتضامن مع فلسطين".

وشدد نقيب الصحفيين الفلسطينيين على ضرورة عدم الاستهانة بمقاطعة منتجات الشركات الدولية التي تدعم الاحتلال، مشيرًا إلى أنها دمّرت بعض المؤسسات التي تدعم الاحتلال، بينها مول تجاري فرنسي شهير أُغلق في الأردن.

وصرح أن نقابة الصحفيين المصرية تولي اهتمامًا بالصحفيين الفلسطينيين الموجودين في مصر، معبرًا: "لدينا أكثر من 250 صحفيًا فلسطينيًا في مصر، توفر لهم نقابة الصحفيين المصريين الدعم ومساهمات العلاج، ونحن نعتبرها البيت الجامع ومقرًا لكل الصحفيين العرب".

واختتم نقيب الصحفيين الفلسطينيين كلمته موجّهًا الشكر لنقابة الصحفيين المصريين، مثمنًا دورها في دعمها غير المنقطع للقضية الفلسطينية، معبرًا: "نشكر نقابة الصحفيين المصريين على وقوفها معنا عبر فعالياتها التي لم تتوقف منذ الحرب في غزة. فلسطين لا يمكن أن تنسى دماء شهداء الشعب المصري الذي وقف معها، ونحن شعب واحد، ونعتبر مصر السند الأول والمدافع الأول عنا والسد الدائم الذي يقف معنا في كل المحن. وعندما تكون مصر بقوة وعافية نشعر أيضًا بنفس الأمر. قوتكم هي حجر الأساس الذي نستند عليه".