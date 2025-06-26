تقرير: كايزر تشيفز يبدأ مفاوضاته لضم بيرسي تاو

كشف تقرير صحفي عن دخول نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في مفاوضات جادة للتعاقد مع بيرسي تاو، نجم الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر.

وأعلن نادي قطر القطر نهاية عقد بيرسي تاو مع الفريق، في بداية يونيو الجاري، بعد 6 شهور فقط من التعاقد معه من الأهلي، ليصبح بيرسي تاو لاعبًا حرًا.

ووفقًا لشبكة «IOL» الجنوب إفريقية، فإن نادي كايزر تشيفز بدأ بالفعل مفاوضاته مع الدولي تاو لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتوج تاو مع الأهلي بألقاب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري أربع مرات ودوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرة واحدة وكأس القارات الثلاث مرة.