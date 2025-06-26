الحكومة التشيكية توافق على تمديد إيجار مقاتلات جريبن مع السويد حتى 2035

وافقت حكومة التشيك اليوم الخميس على خطة لوزارة الدفاع في البلاد لتمديد عقد مع السويد لإيجار مقاتلات جريبن السويدية حتى عام 2035.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد إيجار القوات الجدوية التشيكية للطائرات من طراز "جيه إيه إس- 39 سي/ دي" في عام 2027 بعد تمديده 12 عاما بالفعل. وبدأ الإيجار في عام 2005.

وذكرت وزارة الدفاع أن التشيك ستدفع إجمالي 7ر16 مليار كرونه تشيكية (790 مليون دولار) مقابل استئجار 12 مقاتلة بما في ذلك صيانتها وتحمل تكاليف برامج تدريب الطيارين.

ووقعت التشيك بالفعل اتفاقا مع الولايات المتحدة العام الماضي للحصول على 24 طائرة من طراز إف- 35 لتحل محل طائرات جريبن، لكن أول دفعة من الطائرات الجديدة ستصل في 2031، على أن يصل باقي الصفقة في 2035.