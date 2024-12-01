رئيسة وزراء إقليم البنجاب تترأس وفدا رفيع المستوى إلى الصين

ذكرت مصادر رسمية رفيعة المستوى، أن رئيسة وزراء إقليم البنجاب مريم نواز، ستقوم بزيارة إلى الصين، حيث وجهت لها بكين دعوة رسمية في منتصف ديسمبر؛ لتكون بذلك أول رئيسة وزراء للإقليم تزور الصين.

وأضافت المصادر الرسمية من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية "جناح نواز"، أن مريم نواز تلقت دعوة من جمهورية الصين الشعبية للقيام بزيارة رسمية، في الفترة من الثامن حتى 15 ديسمبر، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.

وتأتي الدعوة من الحزب الشيوعي الصيني الحاكم؛ مما يسلط الضوء على اهتمامه بتعزيز العلاقات الثنائية مع حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز.

وأضافت المصادر، أن مريم نواز سيرافقها وفد رفيع المستوى، خلال زيارتها التي تستمر ثمانية أيام، والتي ستقودها إلى مدن صينية رئيسية، بما في ذلك بكين وشنغهاي وقواندونج.