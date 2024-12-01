بيرو: التضخم يبقى ضمن النطاق المستهدف للشهر الثامن على التوالي

ظل التضخم في عاصمة بيرو ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي في نوفمبر للشهر الثامن على التوالي، وفقا لبيانات نشرت اليوم الأحد.

وارتفع التضخم السنوي في ليما إلى 27ر2%، وفقا لوكالة الإحصاءات الوطنية. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 09ر0% مقارنة بشهر أكتوبر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وأشاد رئيس البنك المركزي البيروفي، خوليو فيلاردي، بتلك النتيجة قائلا إن التضخم " تحت السيطرة بشكل كبير"، ويتوقع أن تظل زيادات الأسعار في المستقبل القريب ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3% سنويا.

ولدى بيرو أقل معدلات التضخم بين أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية.