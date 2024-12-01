 بيرو: التضخم يبقى ضمن النطاق المستهدف للشهر الثامن على التوالي - بوابة الشروق
الأحد 1 ديسمبر 2024 8:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

بيرو: التضخم يبقى ضمن النطاق المستهدف للشهر الثامن على التوالي

ليما (د ب أ)
نشر في: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 7:10 م | آخر تحديث: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 7:10 م

ظل التضخم في عاصمة بيرو ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي في نوفمبر للشهر الثامن على التوالي، وفقا لبيانات نشرت اليوم الأحد.

وارتفع التضخم السنوي في ليما إلى 27ر2%، وفقا لوكالة الإحصاءات الوطنية. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 09ر0% مقارنة بشهر أكتوبر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وأشاد رئيس البنك المركزي البيروفي، خوليو فيلاردي، بتلك النتيجة قائلا إن التضخم " تحت السيطرة بشكل كبير"، ويتوقع أن تظل زيادات الأسعار في المستقبل القريب ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3% سنويا.

ولدى بيرو أقل معدلات التضخم بين أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك