الإثنين 1 ديسمبر 2025 7:46 ص
بدء فرز الأصوات في انتخابات هندوراس الرئاسية

د ب أ
نشر في: الإثنين 1 ديسمبر 2025 - 7:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 ديسمبر 2025 - 7:26 ص

بدأ عمال الاقتراع في فرز أصوات الناخبين الهندوراسيين مساء الأحد، بينما تتقدم البلاد لانتخاب رئيس جديد بعد أيام فقط من تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سباق متقارب، بتأييد مرشح وإعلانه أنه سيعفو عن رئيس سابق.

وتم تمديد فترة التصويت لمدة ساعة بعد الموعد الأصلي لإغلاق مراكز الاقتراع في العديد من المواقع لاستيعاب الناخبين المتبقين. ولم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل كبيرة في التصويت في البداية من قبل السلطات الانتخابية.

وبالإضافة إلى رئيس جديد، كان الناخبون يدلون بأصواتهم لانتخاب كونجرس جديد، بالإضافة إلى مئات المناصب المحلية.


