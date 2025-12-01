التعليم: تقديم موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي في 13 محافظة بسبب إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أصدرت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، تعليمات للمديريات التعليمية بمواعيد عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي في المحافظات التي تعقد فيها إعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأضافت الإدارة المركزية للتعليم العام إنه سيتم عقد التقييم المبدئي في 13 محافظة وهم (القاهرة، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، كفر الشيخ، دمياط، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء) في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري، وذلك بدلا من 14 إلى 17 ديسمبر، وهو الموعد الذي كان معلنا طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025/2026.

ومن المقرر أن تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي تقتصر على مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية – الرياضيات).