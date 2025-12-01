 منظمة الصحة العالمية: حقن فقدان الوزن ليست حلا لأزمة السمنة العالمية - بوابة الشروق
الإثنين 1 ديسمبر 2025 8:49 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

النتـائـج تصويت

منظمة الصحة العالمية: حقن فقدان الوزن ليست حلا لأزمة السمنة العالمية

فيينا أول ديسمبر (د ب أ)
نشر في: الإثنين 1 ديسمبر 2025 - 8:18 م | آخر تحديث: الإثنين 1 ديسمبر 2025 - 8:18 م

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن حقن فقدان الوزن، رغم أنها مفيدة، لن تحل أزمة السمنة العالمية وحدها.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف اليوم الاثنين: "دعوني أكون واضحا: العلاج وحدة لن يحل أزمة السمنة".

وقد وافقت منظمة الصحة العالمية على استخدام ما يسمى بـ"منشطات مستقبل جي ال بي-1" لكنها تحذر من الاعتماد المفرط عليها.

وتغطي المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية المكونات الفعالة ليراجلوتيد وسيماجلوتيد وتيرزيباتيد. وتوجد هذه المكونات على سبيل المثال في الأدوية "ساكسيندا" و"ويجوفي" و"مونجارو"، التي تستخدم لعلاج السمنة.

وتنص المبادئ التوجيهية على أن المكونات الفعالة الثلاثة يمكن استخدامها لعلاج السمنة لدى البالغين، ولكن ليس لدى النساء الحوامل. وأكدت المنظمة أن نمط الحياة الصحي يجب أن يكون جزءا من أي علاج.

وقال تيدروس: "من المهم للغاية ألا يحل استخدام (جي ال بي-1) محل الحاجة إلى اتباع نظام غذائي صحي أو ممارسة النشاط البدني".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك