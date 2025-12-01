سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هنأ نادي الزمالك نجمه التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق بإنجازه التاريخي الذي حققه مع الفريق.

وسجل الجزيري هدفا في تعادل الزمالك 1-1 مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأصبح الجزيري الهداف الأجنبي الأفضل تاريخيا في الزمالك بعدما وصل لـ 48 هدفا في كل المسابقات.

كما سجل الجزيري هدفا في مباراة زيسكو بالجولة الأولى ضمن بها الأبيض 3 نقاط في رصيده قبل أن يصل للنقطة الرابعة بالتعادل مع تشيفز.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري في الجولتين الثالثة والرابعة خلال شهر يناير المقبل.

وكان الجزيري قد غاب عن بعض المباريات في بداية الموسم الحالي، بسبب استبعاد المدير الفني السابق البلجيكي يانيك فيريرا له.