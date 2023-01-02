 مصرع شخص وإصابة آخر صدمهما لودر في الصف - بوابة الشروق
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مصرع شخص وإصابة آخر صدمهما لودر في الصف

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 1:49 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 1:49 م
لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بإصابات بالغة، بعدما صدمهما لودر على طريق الودي بمنطقة الصف في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري على طريق الودي بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين اصطدام لودر بشخصين مما تسبب في مصرع أحدهما، وإصابة آخر بإصابات بالغة، ونقلت الجثة إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق اللودر، واقتياده إلى ديوان المركز.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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