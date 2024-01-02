الجيش الإسرائيلي يحبط هجوما بطائرة مسيرة ويشن غارات جوية على الحدود اللبنانية

قال الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، إن "خلية إرهابية" حاولت شن هجوم بطائرات مسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية الشمالية القريبة من الحدود مع لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي: "تم استهداف الخلية الإرهابية بطائرة إسرائيلية قبل أن تتمكن من تنفيذ عمليات إطلاق الطائرات المسيرة".

وأضاف: "أن مقاتلي حزب الله الموالين لإيران، حاولوا أيضا إطلاق طائرات مسيرة من منطقة مدنية في بلد مارون الراس بجنوب لبنان".

وقال الجيش الإسرائيلي إن "هذا مثال آخر على استخدام حزب الله لمناطق مدنية لنشاطه الإرهابي".

وتبنى "حزب الله" هجوما على موقع إسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية وقال إنه "حقق ضربات مباشرة".

وقال مصدر أمني لبناني إن "المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مناطق في جنوب لبنان ردا على .

وأشار المصدر اللبناني إلى أن "الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة كفركلا بجنوب لبنان، وأن الغارة تسببت في أضرار مادية جسيمة في المناطق دون وقوع إصابات.

وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، قالت حركة حزب الله إنها أصابت جنديا إسرائيليا في شمال إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات الجوية التي شنت من لبنان باتجاه منطقة أداميت في شمال إسرائيل أصابت خمسة من جنود الاحتياط الإسرائيليين الذين نقلوا إلى المستشفى.

في غضون ذلك، أعلنت حركة حزب الله الموالية لإيران مقتل ثلاثة مقاتلين في قرية كفركلا التي استهدفتها غارة جوية إسرائيلية في وقت سابق. ومنذ 7 أكتوبر، فقدت حركة حزب الله 138 من مقاتليها في الغارات الإسرائيلية.

وحلقت طائرات إسرائيلية في وقت سابق على ارتفاع منخفض فوق العاصمة بيروت ومناطق قريبة في جنوب لبنان قريبة من مناطق إسرائيلية في شمال إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إنه نفذ المزيد من الهجمات الجوية والبرية في لبنان مستهدفا "مواقع كان يعمل فيها إرهابيو حزب الله".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله يتبادلون إطلاق النار عبر الحدود ، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان تل ابيب الحرب على قطاع غزة، ردا على هجوم حماس على بلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن ونقلهم إلى القطاع.

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه في حال شن حزب الله حربا على بلاده، فإن بيروت وجنوب لبنان سوف يتعرضان لمصير قطاع غزة الذي شهد دمارا هائلا وسقوط الآف القتلى والجرحى جرا ء الهجمات الإسرائيلية.