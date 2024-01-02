إعلام حماس ينعى الشيخ صالح العاروري الذي اغتالته إسرائيل اليوم في بيروت

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نعت حركة حماس، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، جراء استهدافه بطائرة بدون طيار إسرائيلية في الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأكدت حركة حماس اغتيال العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، واثنين من قادة "القسام" في بيروت، وفقا لوكالة "سما" الفلسطينية.

من جانبها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة بدون طيار إسرائيلية قصفت مكتبا لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل.

وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام بأن "طائرة بدون طيار إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس في المشرفية" وسقط قتلى وعدد من الجرحى. ووصلت سيارات الاسعاف الى المنطقة لنقل المصابين.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يظهر دماراً في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبيّة.

في وقت سابق، أفادت مصادر في العاصمة اللبنانية بسماع دوي انفجار في الضاحية الجنوبية، مؤكدة أن الانفجار وقع في منطقة الشياح -المشرفية.

واشتعلت النيران باحدى السيارات المتوقفة في المنطقة. واتجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار في منطقة المشرفية.