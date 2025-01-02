 وفد سوري برئاسة وزير الخارجية يصل إلى الرياض - بوابة الشروق
الخميس 2 يناير 2025 12:43 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وفد سوري برئاسة وزير الخارجية يصل إلى الرياض

د ب أ
نشر في: الخميس 2 يناير 2025 - 12:36 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يناير 2025 - 12:36 ص

وصل إلى الرياض، اليوم الأربعاء، وفد رسمي سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، في أول زيارة خارجية له، تلبية لدعوة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

واستقبل نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي الوفد السوري الذي ضم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب، لدى الوصول إلى مطار الملك خالد الدولي، وفقا لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

وتتزامن الزيارة مع وصول أولى طلائع الجسور الإغاثية السعودية المقدمة للشعب السوري، اليوم الأربعاء، والتي تضم مواد غذائية وإيوائية وطبية.

كما تأتي الزيارة بعد تصريحات قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع لقناة "العربية" التي أكد فيها أهمية دور السعودية في مستقبل سوريا.

وقال الشرع: "للسعودية دور كبير في مستقبل سوريا"، وإن تصريحاتها الأخيرة تجاه بلاده "إيجابية جدا"، مضيفا أنها "تسعى لاستقرار سوريا"، ولها "فرص استثمارية كبرى" فيها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك