كييف تعلن إسقاط 47 من أصل 72 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 47 من أصل 72 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 72 طائرة مسيرة، من طراز شاهد وطرازات أخرى، من مناطق بريانسك وأوريول وكورسك وبريمورسكو-أختارسك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي والطيران ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 8:30 صباح اليوم الخميس، أسقطت القوات الأوكرانية 47 طائرة مسيرة فوق عدة مناطق منها بولتافا وسومي وخاركيف وكييف وتشرنيجوف وتشيركاسي وكيروفوهراد ودنيبروبتروفسك، وأوديسا، وخيرسون، وميكوليف.

وأشارت القوات الجوية الأوكرانية، في البيان، إلى أن 24 طائرة مسيرة معادية اختفت من على شبكات الرادار بسبب التدابير المضادة النشطة، فيما لا تزال طائرة مسيرة واحدة في المجال الجوي الأوكراني.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.