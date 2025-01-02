وزير الدفاع السعودي يبحث مع الوفد السوري دعم العملية السياسية الانتقالية

قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الخميس، إنه عقد "لقاءً مثمراً"، مع وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة.

وأضاف بن سلمان، في منشور على منصة "إكس"، أنه بحث مع وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب "مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأوضح وزير الدفاع السعودي أن السوريين عانوا سنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب.

وتابع: آن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها الشعب السوري الشقيق.