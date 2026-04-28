محمد ممدوح: فيلم مشاكل داخلية 32B يناقش حرج البلوغ وصعوبة التواصل بين الأب وابنته

أعرب الفنان محمد ممدوح، عن سعادته بالتواجد ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير وعرض فيلمه "مشاكل داخلية 32B" في الافتتاح.

ووجه "ممدوح" خلال الجلسة النقاشية المقامة حاليا بالمتحف اليوناني الروماني، تحية خاصة لفلسطين وغزة، مؤكدا أن اختيار زمن مختلف لأحداث الفيلم كان مقصودًا، حتى لا يعتمد البطل على التكنولوجيا في البحث والوصول إلى إجابات سهلة.

وأوضح أن العمل يتناول موضوعًا شائكًا، إذ يجد الأب نفسه في موقف لا يُحسد عليه، خاصة في كيفية التعامل مع مرحلة البلوغ لدى ابنته، إلى جانب أزمة التواصل بينهما، وهي قضية تمس كثيرًا من الأسر.

وأضاف أنه حاول خلال التحضير للدور أن يضع نفسه مكان الشخصية، وهو ما جعله يشعر بقدر كبير من التوتر، مشيرًا إلى أن الإحساس بالحياء بين الأب وابنته كان حاضرًا بقوة، حتى بدا وكأنه حاجز نفسي يفصل بينهما ويزيد من تعقيد العلاقة.

ويشارك في الحلقة النقاشية كل من الممثل محمد ممدوح، والكاتب هيثم دبور، والمخرج محمد طاهر، إلى جانب الممثلة جيسكا حسام الدين.

كما يشارك في النقاش ممثلون عن المؤسسات الدولية والمجتمع المدني، من بينهم جيرمان حداد، وأروى البغدادي، وتدير الجلسة الممثلة هنا شيحة.