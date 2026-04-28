 السفير البريطاني في بغداد: نتطلع للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة
الثلاثاء 28 أبريل 2026 1:28 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

السفير البريطاني في بغداد: نتطلع للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة

بغداد - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 28 أبريل 2026 - 1:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 أبريل 2026 - 1:05 م

رحب السفير البريطاني في بغداد عرفان صديق، اليوم الثلاثاء، بتكليف علي الزيدي رئيسا للوزراء في العراق.

وقال "صديق"، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس اليوم: "ترحب المملكة المتحدة بتكليف رئيس وزراء جديد في العراق.. نتمنى لعلي الزيدي النجاح في تشكيل حكومة جديدة بسرعة".

وأعرب عن التطلع للعمل مع الحكومة الجديدة على التحديات العاجلة التي تواجه العراق - لا سيما في مجال الأمن و الاقتصاد.

وكان الرئيس العراقي نزار آميدي، كلف مساء أمس الاثنين، "علي الزيدي" ، مرشح الإطار التنسيقي الشيعي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتقديم حكومته خلال 30 يوما.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك