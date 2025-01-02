معلومات أولية تكشف علاقة منفذي الهجوميين في لاس فيجاس ونيو أورليانز

قالت مصادر في الشرطة الفيدرالية بأمريكا إنه تم التعرف على هوية الانتحاري الذي فجر سيارة تيسلا سايبرتراك، خارج فندق الرئيس الأميركي دونالد ترامب في لاس فيغاس ليلة رأس العام مساء الأربعاء، ليتبين أنه من المحاربين القدامى في الجيش الأميركي أيضا- حسب قناة العربية.

وقالت المصادر إن المفجر يدعى ماثيو ليفلسبرجر، ويبلغ 37 عامًا، وأنه خدم لأكثر من 19 عامًا في الجيش، قضى 18 منها مع القوات الخاصة.

وبينت المصادر أن ليفلسبرجر، الذي توفي الأربعاء في الانفجار الذي وقع خارج الفندق، كان قد خدم سابقًا في نفس القاعدة العسكرية التي خدم فيها شمس الدين جبار، الذي نفذ عملية الدهس في نيو أورليانز، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا.

ويُشتبه في قيام ماثيو بتأجير شاحنة Cybertruck من تسلا في كولورادو سبرينغز، عبر تطبيق Turo، ثم قيادتها عبر الحدود إلى نيفادا أمس الأربعاء، والتوقف عند محطات شحن مختلفة على طول الطريق.

يشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان أعلن أنه لا يعتقد أن جبار البالغ من العمر 42 عامًا، والذي أعلن انضمامه لداعش سابقا، كان "المسؤول الوحيد" عن هجوم شارع بوربون.

وكان شمس الدين المتحدر من تكساس، خدم لسنوات في الجيش، ثم توجه لاحقا للعمل في مجال العقارات. إذ كشف البنتاغون أنه خدم في الجيش كمتخصص في الموارد البشرية وفي تكنولوجيا المعلومات بين عامَي 2007 و2015، ثم في قوات الاحتياط حتى العام 2020.

كما خدم في أفغانستان من 2009 حتى 2010، وفق ما أفاد ناطق عسكري، مضيفا أنه كان يحمل رتبة رقيب أول في نهاية خدمته، لكنه واجه مؤخرا صعوبات مالية وشخصية، إثر طلاقه من زوجته، الذي رزق منها بابنتين.